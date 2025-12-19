Пять лет за самоволку назначил военный суд в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес решение по делу об уклонении от прохождения военной службы в отношении Рифата Дурлы, сообщил 2-й Восточный окружной военный суд.

По данным материалов дела, 20 ноября 2024 года военнослужащий Рифат Дурла не прибыл из отпуска к месту службы, оставшись по месту жительства. Около 4,5 месяцев он «проводил время по своему усмотрению». 1 апреля 2025 года фигурант дела прибыл в военно-следственный отдел, где сообщил о самоволке.

Суд изменил категорию преступления военнослужащего с особо тяжкого на тяжкое и назначил Рифату Дурле пять лет колонии общего режима.

Как писал «Ъ-Сибирь», Томский гарнизонный военный суд признал Ярослава Остиловича виновным в самовольном оставлении воинской части и приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Михаил Кичанов