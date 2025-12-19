Скончался создатель пермского музея политрепрессий

Бывший руководитель АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий “Пермь-36”» (в 2015 году внесена Минюстом в реестр НКО — иностранных агентов), кандидат исторических наук Виктор Шмыров умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает «Новый компаньон». Причина и дата смерти не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Шмыров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Виктор Шмыров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В период с 1983 по 2005 год господин Шмыров работал в Пермском государственном педагогическом институте научным сотрудником, преподавателем, деканом исторического факультета. Он является автором около 50 научных публикаций. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Уполномоченного по правам человека Российской Федерации «Спешите делать добро».

Виктор Шмыров создал АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий “Пермь-36”» (в 2015 году внесена Минюстом в реестр НКО — иностранных агентов) в 2001 году. Организация занималась историко-просветительской деятельностью на базе бывшей исправительной колонии для политических осужденных «Пермь-36». В начале марта 2015 года «Пермь-36» (в 2015 году внесена Минюстом в реестр НКО — иностранных агентов) объявила о самоликвидации и завершении своих проектов на территории края. Вместо нее господин Шмыров с командой создал виртуальный проект «Пермь-36». Музеем, созданным на территории бывшей колонии, сейчас управляет государственное бюджетное учреждение Пермского края «Музей политических репрессий “Пермь-36”».