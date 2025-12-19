Обвиняемых в заказном убийстве пермского бизнесмена приговорили к длительным срокам лишения свободы

Судья Пермского краевого суда Олег Ахматов огласил приговор обвиняемым в пособничестве, подстрекательстве и организации убийства бизнесмена Александра Лукова. Заказчику убийства Руслану Шардакову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Пособник в совершении преступления Роман Широков осужден к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В уголовном деле фигурировал третий обвиняемый — Андрей Широков. В ходе следствия он подписал контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения СВО, где погиб 6 июня 2025 года.

Напомним, Александр Луков был застрелен в Перми 5 октября 2023 года возле бара на улице Первомайской. Как установило следствие, преступление заказал его бизнес-партнер Руслан Шардаков, желавший получить контроль над распределением доходов от совместной предпринимательской деятельности.