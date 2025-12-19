Самарский губернатор сообщил об атаке БПЛА на заводы в Тольятти и Новокуйбышевске

Самарская область утром 19 декабря подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новокуйбышевске и Тольятти. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Атаке подверглись предприятия в двух городах. По информации властей, все удары были отражены, и пострадавших нет.

На местах падений обломков ведут работу оперативные службы. В связи с обеспечением безопасности дорожного движения в регионе введен режим «Ковер», который предполагает временное ограничение движения по обходу Тольятти.

Власти напомнили жителям о запрете на фото- и видеосъемку БПЛА и результатов их применения. В случае обнаружения обломков необходимо незамедлительно информировать правоохранительные органы.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести вражеских БПЛА на территории Самарской области.

Андрей Сазонов