В 2025 году ФСБ предотвратила в Челябинской области 14 терактов и диверсий

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области предотвратили 14 терактов и диверсий на стратегических объектах региона в 2025 году. За совершение подобных преступлений задержали и приговорили к длительным срокам 28 человек. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, подводя предварительные итоги 2025 года накануне профессионального праздника.

В этом году сотрудники ведомства изъяли из незаконного оборота более 3 тыс. единиц оружия и боеприпасов, 60 кг взрывчатых веществ, а также ликвидировали восемь подпольных мастерских, занимавшихся переделкой гражданских образцов оружия в боевое. Кроме того, УФСБ в этом году пресекло деятельность семи организованных преступных групп, ликвидировало несколько каналов контрабанды военной техники и продукции военного назначения, незаконной миграции и легализации иностранцев.

«В результате системной работы по противодействию коррупции в 2025 году раскрыты преступные схемы должностных лиц при реализации нацпроектов и программ в сфере цифровизации, строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, причастных к взяточничеству, хищению средств и злоупотреблению полномочиями. В сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции по материалам УФСБ предотвращен ущерб государству на общую сумму 11 млрд руб., обращено в доход государства — 252 млрд руб.»,— сообщает пресс-служба УФСБ.

По линии компьютерных преступлений в этом году закрыли 137 угрожавших безопасности интернет-сервисов и осудили 17 человек. В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков изъято более 300 кг запрещенных веществ, ликвидировано шесть нарколабораторий.

20 декабря 2025 года Федеральной службе безопасности РФ исполняется 108 лет.