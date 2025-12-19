Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбуржье произошло ДТП, в котором погиб человек

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло в Оренбургском районе. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пятницу, 19 декабря, около 07:10 столкнулись грузовик и «ВАЗ-2112», движущиеся во встречном направлении. Произошло это на автодороге М-5 «Урал», подъезд к Оренбургу. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2112» скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Руфия Кутляева