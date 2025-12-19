На трассе Р-239 в Татарстане обновят покрытие за 142 млн рублей

На устройство слоев износа на участке автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном в Татарстане выделят 142 млн. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы пройдут на участке с 347-го по 355-й км в период с 15 мая по 30 августа 2027 года. Финансирование предусмотрено за счет федерального бюджета. Средства планируется направить в 2027 году.

Заказчиком выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона».

Анна Кайдалова