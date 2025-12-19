Экс-глава Индустриального района не смог добиться передачи своего уголовного дела в военный суд

В минувший четверг Индустриальный райсуд Перми начал рассматривать уголовное дело бывшего главы этого же района Дмитрия Дробинина. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, господин Дробинин заявил ходатайство о передаче дела в Пермский гарнизонный военный суд. Он мотивировал это тем, что в данный момент является военнослужащим. В итоге в удовлетворении ходатайства было отказано. По данным собеседников, такое решение мотивировано тем, что инкриминируемое подсудимому деяние было совершено, когда он еще не находился на военной службе.

Дмитрий Дробинин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Дмитрий Дробинин обвиняется в хищении средств в размере 500 тыс. руб. у некоммерческого фонда «Развитие», а также в получении взятки за решение вопроса по отмене демонтажа самовольно установленной автомойки. Сам господин Дробинин вины не признает.

Весной он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Уголовное дело в отношении него было приостановлено. В ноябре Дмитрий Дробинин был задержан по подозрению в даче взятки за выдачу медзаключения, которое освободило бы его от дальнейшей военной службы. Сейчас он находится в СИЗО.