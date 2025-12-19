Жителя Ленобласти задержали за неудачную попытку угона авто в Петербурге

В Ленинградской области задержали подозреваемого в попытке угона автомобиля в Санкт-Петербурге. Об этом 19 декабря сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале декабря в полицию Выборгского района поступило сообщение от 48-летней владелицы BMW X7. По словам заявительницы, во время прогулки с собакой возле дома 16 по Лиственной улице она заметила, что в ее машине сидят неизвестные. Увидев ее, злоумышленники скрылись. По факту случившегося возбудили дело о покушении на кражу (ч. 3 ст. 30 — п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Накануне по подозрению в причастности к преступлению задержали 48-летнего жителя СНТ «Родничковое» Всеволожского района Ленобласти. Подозреваемый неоднократно судим и нигде не работает, уточнили в полиции. Его соучастника пока ищут.

Артемий Чулков