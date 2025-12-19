Жительница Челябинской области отсудила у бизнес-коуча полмиллиона рублей

Верхнеуральский районный суд Челябинской области удовлетворил иск жительницы Нагайбакского района к бизнес-коучу. С ответчика за неоказанную услугу взыскали более 519 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что жительница района оплатила индивидуальные консультации на шесть месяцев. Встречи должны были проходить один раз в неделю и длиться два часа. Общая стоимость услуги составляет 668 тыс. руб., из которых покупательница оплатила 665 тыс., в том числе с помощью кредитных средств.

По данным суда, ответчик возражал против удовлетворения требований, заявив, что обязательства по договору выполнил, а стоимость услуг на самом деле выше той, что была предъявлена гражданке. Кроме того, заявитель активно пользуется материалами консультаций в коммерческой деятельности.

Помимо возврата денег за неоказанные услуги, бизнес-коучу необходимо выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб., штраф — 262,4 тыс. руб., а также услуги представителя — 20 тыс. руб.