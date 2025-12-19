В пермской краевой инспекции по труду второй раз за месяц сменился руководитель

Временно исполняющим обязанности руководителя Гострудинспекции в Пермском крае назначен руководитель Государственной инспекции труда в Оренбургской области Владимир Колесников. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», господин Колесников приступил к обязанностям 17 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Колесников

Фото: Государственная инспекция труда в Оренбургской област Владимир Колесников

Фото: Государственная инспекция труда в Оренбургской област

Напомним, 24 ноября врио руководителя Гострудинспекции в Пермском крае вместо Олега Украинских был назначен главный государственный инспектор труда в Саратовской области Алексей Санников.

Олег Украинский возглавлял краевую инспекцию с ноября 2019 года. С ним был заключен контракт на пять лет.

В Гострудинспекции на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили.