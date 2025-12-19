На Центральной площади Ижевска начался монтаж горки к Новому году

На Центральной площади Ижевска рабочие установили деревянный каркас горки и начали оформлять ее льдом, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что из-за погодных условий ледовый городок в этом году не будет установлен, однако площадь украсит световая иллюминация, включая входную группу и фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Также появится фотозона.

К 28 декабря завершится заливка и украшение катка. Рядом откроются теплая раздевалка, камера хранения и пункт проката коньков. Вход на каток с собственными коньками будет бесплатным.

Анастасия Лопатина