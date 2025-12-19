Очередной циклон сохранит в Петербурге тепло и принесет небольшие осадки

В пятницу, 19 декабря, на погоду в Санкт-Петербурге окажет влияние теплый сектор очередного североатлантического циклона. Он принесет обширные облачные поля и местами небольшие дожди, при этом температура по-прежнему будет заметно выше средних многолетних показателей, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров в Петербурге покажут +2…+4 градуса, в Ленинградской области — 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление снизится до 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу, 20 декабря, временами дожди, ночью — +2…+4 градуса, днем — +3…+5 градусов.

Артемий Чулков