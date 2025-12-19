Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На улицах Челябинска 250 спецмашин убирают снег

Утром 19 декабря после часа пик на улицы Челябинска вывели 245 единиц техники для уборки снега. Очищают город 492 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства мэрии.

Машины и подрядчики убирают снег с проезжей части, тротуаров, прилотковой части и остановок. Ночью на улицах работали 180 единиц техники и 166 человек.

По данным министерства дорожного хозяйства Челябинской области, за последние сутки на региональных трассах задействовали 142 спецмашины. Еще 470 единиц транспорта расчищали дороги в муниципалитетах. Опасные участки обрабатывают противогололедными материалами. В ведомстве добавляют, что, по прогнозам синоптиков, снег будет идти целые сутки.

Виталина Ярховска

