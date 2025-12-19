В Ижевске выделили 16,7 млн рублей на проектирование ремонта велодорожек
В Ижевске выделили 16,7 млн руб. на проектирование ремонта велодорожек. Конкурс появился на сайте Госзакупок. В настоящее время проводится поиск подрядчика для выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Ремонт затронет 26 участков велодорожек общей протяженностью свыше 14 км. Работы будут включать устройство асфальтобетонного покрытия, организацию наружного освещения и водоотведения, а также установку ограждений при необходимости.
Проектировщик должен завершить работы и получить положительное заключение государственной экспертизы до 1 ноября 2026 года. Строительство планируется на 2026-2027 годы.