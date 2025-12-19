В мэрии Ярославля объяснили продление реконструкции «Лазурного»

Реконструкция бассейна «Лазурный» была продлена на год из-за более значительной изношенности здания, чем предполагалось ранее. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

18 декабря ход работ оценил мэр Артем Молчанов и представители подрядчика АО ГК «ЕКС». «Ъ-Ярославль» сообщал, что срок реконструкции объекта был перенесен с 2025 на декабрь 2026 года. В мэрии рассказали, что в проект пришлось вносить изменения после начала работ.

«Потолочная система над основной чашей бассейна не подлежит восстановлению. Данные обстоятельства повлекли разработку проектных решений по потолочной системе с учетом обеспечения требований современной системы защиты от шума при проведении спортивных мероприятий»,— рассказали в мэрии Ярославля.

Также оказалось неудовлетворительным состояние ряда стен и полов, что также потребовало изменения проекта. В ГК «ЕКС» сообщили, что новое проектное решение потребовалось и для фасада здания. Использовать отделочные материалы старого фасада, как предполагалось проектом, оказалось невозможно.

Как рассказали в мэрии, сейчас на объекте работают 100 человек. Демонтированы сети и отделки, лестничные марши и пролеты, пристройка, фасад и кровля. Подрядчик ведет работы по усилению чаши бассейна, внутренним системам отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект реконструкции бассейна разрабатывало ЗАО «Ярославгражданпроект». Сначала предполагалось, что работы будет выполнять принадлежащий мэрии «Горстройзаказчик», однако контракт по итогам электронного аукциона был заключен с ГК «ЕКС», его стоимость составила 1 млрд 78 млн руб.

Антон Голицын