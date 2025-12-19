На спортивной арене у ДКЖ начали устанавливать трибуны

На строящейся многофункциональной арене в районе ДКЖ в Перми начали устанавливать трибуны. Общая площадь арены составит не менее 75 тыс. кв. м, вместимость — 10,5 тыс. человек. Арена будет представлять собой пятиэтажное здание с игровым полем размером 36 на 66 м.

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин, детали для трибун изготавливают на краснокамском заводе. Каждая боковая балка весит 23 тонны, для ее установки работает 500-тонный кран. Подрядчик также продолжает строительство каркаса здания. «На объекте ежедневно трудятся более 500 специалистов в две смены — строители, монтажники, инженеры. Впереди пиковый этап, подрядчик планирует увеличить численность рабочих до 1,5 тыс. человек: подключатся отделочники, электрики и специалисты по инженерным системам»,— сообщил глава Прикамья.

Напомним, концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации многофункциональной спортивной арены в Перми подписали в феврале 2023 года краевые власти и ООО «Пермь-Арена», управляемое ФРПК. Объект строится в микрорайоне ДКЖ Дзержинского района Перми, на площадке бывшего Товарного двора.