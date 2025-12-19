ВТБ: в половине случаях обмана жертвы сами отдают деньги мошенникам

По оценке специалистов ВТБ, на схемы мошенничества с передачей наличных лично злоумышленникам приходится около половины от всех хищений средств.

Атака строится на тонком психологическом воздействии. Мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банков или правоохранительных органов, создают у человека состояние паники, убеждая в критической угрозе для его средств на счетах. Под предлогом «защиты» или «временного безопасного хранения» накоплений злоумышленники настаивают на срочном снятии денег и их передаче курьеру или размещении в условленных тайниках (например, в почтовом ящике).

«Повышение эффективности банковских систем фрод-мониторинга, которые стали успешнее выявлять подозрительные переводы, привело к тому, что мошенники массово переключились на схемы с наличными. Этот канал стал для них предпочтительнее, потому что такие операции сложнее распознать. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке», — рассказал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

ВТБ напоминает клиентам об эффективных правилах безопасности: