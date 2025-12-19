Условный срок получила экс-замминистра здравоохранения Красноярского края

Три года условно с аналогичным испытательным сроком суд назначил бывшему заместителю министра здравоохранения Красноярского края Анне Москвиной по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Кроме того, бывшую чиновницу лишили права занимать руководящие должности на госслужбе сроком на два года, рассказали в прокуратуре региона.

По материалам СКР, замминистра согласовала оплату медицинского оборудования общей стоимостью более 126,5 млн руб., зная, что оно не соответствует условиям госконтракта. Речь идет о рентген-аппаратах. Покупка финансировалась за счет средств нацпроекта «Здравоохранение».

Как рассказали в прокуратуре, бывшая чиновница вину не признала. «Я действовала в рамках своих полномочий, все контракты проходили необходимые проверки профильными подразделениями контрактной службы, и никаких нарушений на тот момент выявлено не было»,— заявила Анна Москвина в судебном процессе.

Илья Николаев