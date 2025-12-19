Суд в Челябинске оставил экс-замглавы федерального фонда в колонии по делу о взятке

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске уточнил дополнительное наказание бывшему заместителю генерального директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Москва, Фонд содействия инновациям) Андрею Микитасю. Основное наказание в виде восьми лет колонии строгого режима осталось в силе. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Андрей Микитась приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 13 млн руб. Кассация уточнила решение апелляции в части дополнительного наказания — лишения права занимать определенные должности.

По данным следствия, Андрей Микитась с декабря 2020-го по март 2021 года получил взятку 2,6 млн руб. от представителей челябинской компании. Взамен замдиректора Фонда содействия инновациям помог предпринимателям получить грант на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Андрея Микитася в апреле 2022 года задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Уголовное дело было возбуждено на основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности.

В августе прошлого года Калининский районный суд Челябинска вынес приговор Андрею Микитасю. Тогда ему назначили штраф 24 млн руб. Кроме того, ему было запрещено в течение десяти лет заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью и занимать и руководящие должности на госслужбе. Также в доход государства конфискована сумма взятки — 2,6 млн руб.

Однако сторона обвинения не согласилась с приговором и подала апелляцию. Челябинский областной суд отправил фигуранта в колонию и уменьшил сумму штрафа.

Виталина Ярховска