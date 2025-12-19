На строительство новой дороги в новосибирском Академгородке выделят 1,6 млрд руб

На строительство новой автомобильной дороги — от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова в новосибирском Академгородке из областного бюджета выделят 1,6 млрд руб., сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Соответствующие поправки внесены ко второму чтению проекта бюджета Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, отметил глава города.

Ранее проект строительства автомобильной дороги от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу Академгородок - Кольцово получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Этот участок обеспечит транспортную мобильность жителей Академгородка и наукограда Кольцово, а также обеспечит доступ к новым научным центрам, включая строящийся Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ).

«Строительная длина новой дороги из Академгородка с прямым выходом в сторону Кольцово – около 1,96 м. Она будет четырехполосной, все расчетные параметры соответствуют категории магистральной улицы общегородского значения 2 класса регулируемого движения», — сообщил в августе 2025 года главный эксперт проекта Вадим Стыценко.

Проектом также предусмотрено размещение пяти автобусных остановок, шумозащитных экранов, линий освещения, зданий и сооружений дорожной и транспортной служб, а также очистных сооружений и других объектов для эксплуатации автодороги. Застройщиком является МКУ «Управление дорожного строительства», генеральный проектировщик – ООО «Транспроект».

Лолита Белова