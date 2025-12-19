Все школы Саратова закрыты на карантин по ОРВИ

В Саратове с 19 по 26 декабря отменены учебные занятия в общеобразовательных школах и техникумах. Соответствующее решение было принято комитетом по образованию мэрии города.

Причиной отмены занятий стал анализ эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Родителям рекомендовано ограничить посещение детьми общественных мест, соблюдать профилактические меры и следить за официальными сообщениями от образовательных учреждений.

В комитете по образованию сообщили, что информация о возобновлении учебного процесса будет доведена до родителей через официальные каналы связи. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 (8452) 29-65-19.

По данным регионального министерства здравоохранения, за прошедшую неделю в Саратовской области зарегистрировано 21,1 случаев ОРВИ. С начала ноября грипп был выявлен у 878 пациентов.

Никита Маркелов