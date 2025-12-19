Схема движения на развязке КАД и Кронштадтского шоссе изменится с 19 декабря

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об изменении схемы движения по транспортной развязке КАД и Кронштадтского шоссе (126+500 км) в районе дамбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

С 19 декабря на указанном участке открывается рабочее движение по съезду № 1 (со стороны Горской в сторону Кронштадта) и осуществляется его перевод на постоянно действующие съезды.

При этом схема дорожного движения с кольцевым пересечением проездов транспортной развязки с этого числа не действует, отметили в ведомстве.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями. Также в дирекции КЗС обращают внимание, что на некоторых участках пути будут продолжены ремонтные работы.

В то же время движение пешеходов на Западный Котлин и в обратную сторону будет осуществляться исключительно по новому пешеходному переходу в районе улицы Станюковича, уточняется в сообщении.

Андрей Цедрик