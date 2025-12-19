Жителя Камчатки оштрафовали на 500 тыс. руб. за призывы к терроризму

Тихоокеанский военный суд вынес приговор 47-летнему безработному жителю села Мильково Камчатского края по уголовному делу о публичных призывах в интернете к террористической деятельности, сообщили «Ъ» в региональном УФСБ России.

По данным следствия, мужчина неоднократно размещал в мессенджере Telegram сообщения, содержавшие призывы к расправе с общественным деятелем (имя которого не называется) и представителями органов государственной власти. По данным источников «Ъ», он угрожал главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Суд назначил гражданину наказание по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. и запрета в течение трех лет делать публикации в интернете. Приговор пока не вступил в законную силу.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский