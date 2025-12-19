Склад транспортной компании на площади 2 тысяч кв. метров сгорел в Новосибирске

В Новосибирске на площади 2,2 тыс. кв. метров сгорел склад на ул. 2-я Станционная, 21, сообщает ГУ МЧС региона. Возгорание произошло ночью 19 декабря.

По данным 2ГИС, по этому адресу расположен склад транспортной компании «Дальэкспресс» для хранения сборных грузов. В МЧС уточнили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка: внутри склада находятся легковоспламеняющиеся жидкости и газовые баллоны. На месте работают 49 спасателей и 14 единиц техники.

Открытое горение ликвидировано, на место прибыл пожарный поезд. На данный момент проводится разборка и проливка конструкций.

Александра Стрелкова