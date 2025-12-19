«Авангард» в сухую обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

ХК «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ. Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 3:0 в пользу омичей (3:0, 0:0, 0:0). В составе «Авангарда» все три шайбы в первом периоде оформили Артем Блажиевский, Николай Прохоркин и Константин Окулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Сегодня у нас два периода была инициатива, забили хорошие голы, поработали над ошибками после прошлого матча. Можно сказать, что как по методичке отыграли третий период. Конечно, расстроили действия в концовке в большинстве, когда допустили несколько выходов к своим воротам, но в целом мы постарались и отыграли здорово», - прокомментировал игру главный тренер омской команды Ги Буше.

По итогам этого матча «Авангард» набрал 47 очков в 34 матчах, расположившись на третьем месте в Восточной конференции КХЛ. Следующую игру омичи проведут 20 декабря с «Локомотивом».

Александра Стрелкова