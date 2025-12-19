В Иркутской области принят закон о переходе на одноуровневую систему МСУ

Депутаты заксобрания Иркутской области приняли во втором чтении закон о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ). Документ направлен губернатору Игорю Кобзеву для подписания, сообщается на сайте регионального парламента.

В первом чтении законопроект был принят 12 ноября. Согласно документу, система МСУ в Приангарье будет введена только в городских и муниципальных округах. Завершить переход необходимо до 2030 года. После в регионе планируется создать 10 городских и 32 муниципальных округа в границах действующих районов.

При этом отмечается, что все населенные пункты сохранят свой статус, а жители сельских территорий – действующие льготы. Сейчас в Иркутской области действуют 10 городских округов, 12 муниципальных округов и 20 муниципальных районов.

Кроме того, законопроект меняет порядок избрания мэров. Глав округов будут избирать на прямых выборах либо представительным органом муниципалитета из числа кандидатов, предложенных губернатором.

Александра Стрелкова