В России за ночь приостановили работу семь аэропортов

В семи российских аэропортах ввели ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

В полночь закрыли аэропорт Волгограда. Позже, в 3:31 мск в Росавиации объявили о вводе ограничений для аэропортов Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова. В 4:40 мск ограничения ввели в Самаре и Ярославле.

Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты, уточнили в Росавиации. Ограничения ввели для того, чтобы обеспечить безопасность полетов, сообщили в ведомстве.