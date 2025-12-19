Интернет-бутик VIPAVENUE, не так давно открывший клиентский офис в Самаре, заявил о себе ярким событием — спектаклем — показом «Женское vs Мужское», представив эксклюзивную коллекцию бренда OLOLOL Оксаны Лаврентьевой. Мероприятие, сочетавшее в себе моду, театр и литературу, прошло в атмосфере изысканности и элегантности. Профессиональные актрисы, облаченные в утонченные наряды из новой коллекции, читали пронзительные монологи о любви, страсти и жизненных перипетиях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 14

Особым гостем вечера стал Александр Цыпкин, представивший фрагменты из проекта «БеспринцЫпные чтения». Его ироничные и остроумные рассказы органично вплелись в канву показа, добавив мероприятию интеллектуального шарма.

За кулисами этого фееричного вечера скрывалась колоссальная работа команды профессионалов. Разработка концепции и подготовка к мероприятию велась под чутким руководством собственников VIPAVENUE. Режиссерская группа из Екатеринбурга, уже имевшая опыт сотрудничества с компанией, отвечала за ключевые элементы: от аранжировки и кастинга до подбора музыкального сопровождения и написания текстов для выступлений. Тщательно продумывались оформление зала и логистика мероприятия.

В Самаре координацию между многочисленными подрядчиками осуществляла команда местных организаторов. Более 20 подрядных организаций трудились над тем, чтобы каждый аспект соответствовал высочайшим стандартам. От светового и звукового оборудования до кейтеринга и флористики — все было продумано до мелочей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 11

Это внимательное отношение к деталям становится особенно ощутимо при посещении интернет-бутика. Именно здесь, в пространстве тщательно отобранного ассортимента и безупречного сервиса, можно по-настоящему убедиться в стремлении к совершенству в каждой детали.

Вечер, организованный VIPAVENUE, превзошел самые смелые ожидания. Гости окунулись в атмосферу изысканности и стиля, наслаждаясь необычной программой и общением с известными персонами. VIPAVENUE не только представил новый формат, но и задал новую высоту стандартам для мероприятий в модной индустрии Самары.

Информационным партнером мероприятия выступил ИД «Коммерсантъ».