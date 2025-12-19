Дизайн со вкусом

Елена Шатохина, руководитель проекта «Стиль» в Самаре, открывает двери в мир ресторанной моды, беседуя с дизайнерами, стоящими за преображением ресторана Rose и отеля Brut. Оксана Белова и Светлана Лепихова расскажут о том, как им удалось воплотить в жизнь свои идеи, внести свежие нотки и адаптировать пространство к современным реалиям. Как удалось избежать банальности и создать интерьер, который заиграл новыми красками.

Елена Шатохина: В Rose чувствуешь себя комфортно. Какой комплекс задач был решен при создании дизайна? Какие детали интерьера помогают подчеркнуть атмосферу заведения?

Оксана Белова: Перед нами стояла почти невыполнимая задача: создать дизайн ресторана с нуля, от замысла до распахнутых дверей, всего за два с половиной месяца. Отправной точкой послужила концепция семейного заведения с европейским меню, где царят уют и непринужденность. Для общего зала мы выбрали нежную пастельную гамму, противопоставив ей, в качестве контрастного акцента, сложные и глубокие оттенки бургунди и темного сапфира. Каждый цвет тщательно выверен, словно соткан из множества полутонов, что придает им особую глубину и сложность, не свойственную поверхностным оттенкам. Пастельные тона — это припудренная нежность, а темные, напротив, — бездонный колодец насыщенности. Особое внимание, в соответствии с поставленной задачей, мы уделили материалам, из которых выполнены барная стойка и столешницы. Барную стойку мы собрали из дизайнерских бетонных блоков с подсветкой, создающих причудливую игру света и тени, а терраццо добавляет ей изысканности. Все это создает ощущение обжитого пространства, где каждая мелочь на своем месте. Мы стремились к тому, чтобы гости чувствовали себя здесь как дома, в кругу близких друзей. Для нас было важно не просто придумать дизайн ресторана, а создать место, куда хочется возвращаться. Место, где можно вкусно поесть, приятно провести время и почувствовать атмосферу тепла и уюта. Два с половиной месяца напряженной работы, бессонных ночей и творческих поисков — и вот, двери ресторана Rose распахнуты для гостей. И, судя по отзывам, нам это удалось.

Елена Шатохина: Как вы подошли к выбору цветовой палитры, освещения и мебели, чтобы создать гармоничное пространство? Какие материалы и текстуры были выбраны для усиления эффекта цветовой гаммы?

Оксана Белова: Освещению ресторана было уделено особое, почти ювелирное внимание. Тщательное зонирование пространства игрой света, где теплота и оттенок подбирались скрупулезно, в гармонии с палитрой стен и текстурой материалов. Подсветка, в частности неоновая, изящно обыгрывает объемные детали барной стойки, создавая завораживающий эффект и являясь одной из ключевых особенностей заведения. Особое внимание уделено направлению световых потоков, чтобы каждый луч подчеркивал достоинства интерьера.

Светлана Лепихова: При выборе цветовой палитры приоритетом был комфорт зрительного восприятия, создающий ощущение уюта. Общий зал оформлен в пастельных тонах, располагающих к длительному, приятному пребыванию. В противоположность мягкой пастельной гамме зала и его умиротворяющей атмосфере дерзким акцентом выступают элементы из бетона: раковины, выполненные из труб, и стойка ресепшен. Эта грубая отделка стен, нарочито контрастирующая с нежным пудровым цветом, создает эффект диалектического единства — инь и янь в интерьере.

В дизайне прослеживается пристальное внимание к деталям, выраженное в плавных формах, которые искусно смягчают грубость отделки. Фактурные поверхности, демонстрирующие кирпичную кладку, и шероховатость материалов обретают гармонию благодаря мягким линиям и теплому освещению, погружающему пространство в нежную пастельную дымку.

Елена Шатохина: Какие самые сложные задачи возникли в процессе реализации проекта?

Оксана Белова: Особую сложность проекту придавали беспрецедентно сжатые сроки — всего 2,5 месяца до открытия. Параллельно велись работы по проектированию лаунж-зоны на пятом этаже отеля Brut и обновлению номерного фонда на пятом и шестом этажах. Дополнительными вызовами стали масштабное обновление фасада отеля и проектирование, а затем и строительство двухэтажного номера-дуплекса. Подобный темп работ, практически круглосуточный, требовал пристального внимания не только к проектированию и чертежам, но и к бесперебойной поставке материалов, используемых в ресторане и лаунж-зоне.

Светлана Лепихова: В условиях цейтнота ключевым фактором успеха стала четкая координация действий всех участников процесса: от дизайнеров до строителей и поставщиков. Несмотря на напряженный график, качество работ оставалось приоритетом. Авторский надзор осуществлялся круглосуточно, что позволяло контролировать соответствие выполняемых работ проектной документации и оперативно реагировать на любые отклонения.

В результате благодаря слаженной работе команды и применению инновационных подходов, проект был успешно завершен в установленные сроки. Открытие обновленного отеля Brut стало событием в гостиничной индустрии, а реализованные решения — примером эффективного управления проектом в условиях жестких временных ограничений.

Елена Шатохина: Как вы определяете, что из модных тенденций стоит взять на вооружение, а что лучше проигнорировать, чтобы дизайн оставался актуальным на долгие годы?

Оксана Белова: Я считаю, что вместо того, чтобы слепо гнаться за модой, лучше прокачивать свою насмотренность, впитывать новые знания и постоянно учиться чему-то новому в своей области. Ну и, конечно, всегда держать ухо востро и прислушиваться к пожеланиям заказчика. Именно так и рождаются по-настоящему крутые проекты. Мода — вещь переменчивая, сегодня в топе одно, а завтра другое. А вот глубокое понимание своей сферы, знание основ и постоянное самосовершенствование — это фундамент, на котором можно построить что-то действительно долговечное и ценное.