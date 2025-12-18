Доходы и расходы бюджета Астраханской области хотят сократить

В бюджет Астраханской области на 2025 год снова.внесут изменения. Проект, предусматривающий сокращение как доходной, так и расходной части, внесен на рассмотрение облдумы. Корректировки обсудят на пленарном заседании 23 декабря.

Согласно проекту закона, доходы бюджета уменьшатся на 269,61 млн руб. по сравнению с нынешней версией, а расходы – на 315,10 млн руб.

Собственные налоговые и неналоговые доходы региона уменьшились на 658,66 млн руб. Однако частично это снижение будет компенсировано за счет повышения безвозмездных трансфертов из федерального бюджета, которые увеличились на 389,05 млн руб.

Наблюдается снижение по налогу на имущество организаций – на 721,31 млн руб. При этом поступления от предпринимателей, применяющих УСН, увеличились на 54,04 млн руб., а от самозанятых – на 13,61 млн руб.

Нина Шевченко