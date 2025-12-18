ХК СКА дома обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА одержал победу над одним из лидеров Восточной конференции — казанским «Ак Барсом». Встреча, состоявшаяся в Ледовом дворце, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Фото: ХК СКА
Заброшенными шайбами в составе армейцев Петербурга отметились Марат Хайруллин, Матвей Поляков и Сергей Плотников. У «барсов» отличились Александр Хмелевский и Митчелл Миллер.
Отметим, что СКА удалось обыграть «Ак Барс» впервые с ноября 2023 года. Тогда красно-синие оказались сильнее со счетом 4:2, после чего проиграли все три матча против казанцев в КХЛ.
После этой встречи петербуржцы с 43 очками занимают 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч СКА проведет 20 декабря — дома против московского «Спартака».