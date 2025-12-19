Москва предпочитает многопарТИКность

Новые составы территориальных избирательных комиссий (ТИК) Москвы, которые на днях утвердил Мосгоризбирком (МГИК), по традиции оказались политически многообразными. По подсчетам “Ъ”, в избиркомы, которым предстоит проводить выборы в ближайшие пять лет, вошли представители всех пяти парламентских и пяти непарламентских партий, а также нескольких общественных организаций. В большинстве регионов такого разнообразия в комиссиях не наблюдается, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В состав практически всех 127 обновленных комиссий вошли представители пяти парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди») и еще пяти непарламентских (Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, «Зеленая альтернатива», «Гражданская платформа» и «Коммунисты России»). Также членами ТИК назначены кандидаты от районных советов депутатов (они же в большинстве случаев стали председателями) и выдвиженцы общественных организаций, таких как «Российское объединение избирателей» или «За комфортную среду».

Общее количество партий, которые будут представлены в московских ТИК в ближайшие пять лет, оказалось чуть меньше, чем в комиссиях прошлого созыва, сформированных в 2021 году. Тогда в них входили представители четырех парламентских и семи непарламентских организаций, в том числе «Яблока», «Родины» и ныне уже ликвидированных партий «Гражданская сила» и «Народ против коррупции». Зато теперь состав всех комиссий стал абсолютно однородным, за двумя исключениями: представитель «Коммунистов России» отсутствует в ТИК Хорошёво-Мнёвники, а ЛДПР нет в Печатниках. Напомним, что в 2021 году даже парламентская КПРФ вошла в состав только 87 из 123 сформированных ТИК, а доля большинства малых партий оказалась еще менее значительной.

На этот раз в составе московских ТИК не оказалось ни одного выдвиженца «Яблока», до сих пор имевшего в комиссиях более 45 представителей. Однако с прошлого года у «яблочников» больше нет своей фракции в Мосгордуме, а именно ее наличие хотя бы теоретически обязывает МГИК учитывать предложения партии при формировании избиркомов. В пресс-службе «Яблока» “Ъ” сообщили, что подавали документы на 55 человек, но по неизвестным причинам эти предложения не были учтены.

Зампред МГИКа Дмитрий Реут заверил “Ъ”, что все предложенные партиями кандидатуры были рассмотрены на равных условиях, а основанием для назначения каждого члена ТИК на альтернативной основе был профессионализм кандидата. Общую статистику по поданным заявкам в МГИКе не анализировали, однако за пять лет, напомнил господин Реут, число самих партий значительно уменьшилось, что, конечно, повлияло и на количество предложенных от них кандидатов.

Новые ТИК сформированы на пятилетний срок. За этот период жителям столицы предстоит избирать депутатов Госдумы (в 2026 году) и Мосгордумы (2029), а также мэра Москвы (2028) и президента России (2030).

Электоральный юрист Олег Захаров отмечает, что Москва обеспечила партийное представительство в ТИК выше среднего по стране. В других регионах, констатирует он, в комиссии в большинстве случаев попадают только представители партий парламентской пятерки, но даже для них нет жестких гарантий. Формально преимущественное право при назначении в ТИК есть у партий, представленных в федеральном и региональном парламентах, но и эта возможность отнюдь не безусловна, подчеркивает эксперт.

Анастасия Корня