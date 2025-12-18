Судебные приставы отправили на СВО два изъятых у нижегородцев внедорожника

Нижегородские судебные приставы конфисковали у нижегородцев и отправили на нужды СВО два внедорожника. Транспортные средства официально переданы представителям Минобороны РФ.

Владельцем одного из внедорожников была 46-летняя жительница Нижнего Новгорода. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Второй автомобиль принадлежал 44-летнему жителю города Княгинино. Он был осужден по статьям УК РФ о незаконном управлении автомобилем без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

По приговорам судов автомобили подлежали конфискации. После возбуждения исполнительных производств судебные приставы арестовали транспортные средства и составили акты изъятия.

Андрей Репин