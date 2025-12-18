Движение на развязке КАД в районе Бронки ограничат из-за дорожного ремонта

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных ограничениях на участке Кольцевой автодороги (КАД). Они вводятся из-за проведения краткосрочных дорожных ремонтно-восстановительных работ по заделке выбоин на транспортной развязке в районе железнодорожной станции Бронка.

Как уточнили в ведомстве, на период с 23:00 18 декабря до 03:00 19 декабря будет полностью перекрыто движение по съезду № 4 (съезд с Краснофлотского шоссе на внутреннее кольцо КАД в сторону Кронштадта).

Дирекция КЗС просит водителей учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов, а в зоне проведения работ следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями и соблюдать скоростной режим.

Андрей Цедрик