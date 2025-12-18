54 общественных пространства улучшили в Пензенской области

В Пензенской области в 2025 году обновили 54 общественных пространства в 32 муниципалитетах, большая часть из которых расположены в районных центрах. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на заседании кабмина.

Благоустройство территорий в Заречном, Сердобске и Никольске стало возможным благодаря победе в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, отметил господин Мельниченок. В регионе планируется реализация еще трех проектов в 2026 году.

В частности, в Заречном благоустроят территорию около храма Серафима Саровского, в Кузнецке – центральный парк «Нескучный сад». В Никольске продолжатся работы над проектом «Никольск – Хрустальное сердце России», включая обустройство набережной нижнего пруда каскада водоемов.

В Пензе продолжат работы по благоустройству центрального парка им. Белинского, особое внимание уделят обновлению входной группы со стороны ул. Лермонтова. Олег Мельниченко подчеркнул, работы нужно начать с наступлением теплой погоды.

Нина Шевченко