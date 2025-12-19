В Черноземье 20 декабря ожидается холодная и пасмурная погода, до -3°C

В субботу, 20 декабря, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от -3°C до -1°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от -2°C до -1°C. В течение дня будет морозно и пасмурно. Ветер юго-западный и южный, до 3 м/с.

В Воронеже на протяжении всего дня будет пасмурно. На протяжении всего дня температура составит -2°C, а ветер — до 5 м/с.

В Курске утром, днем и вечером температура воздуха составит -2°C, а ночью повысится до -1°C. На протяжении всего дня будет морозно. Ветер до 5 м/с.

В Липецке также будет пасмурная погода. Температура на протяжении всего дня составит -3°С. Юго-западный и западный ветер с порывами до 8 м/с.

В Орле в течение дня будет пасмурно. Утром температура составит -3°C, днем повысится до -2°C, ночью останется на том же уровне. Ветер — до 8 м/с

В Тамбове ожидается холодная и пасмурная погода. Утром и днем температура составит -2°С, а ночью опустится до -3°С. Ветер с порывами до 7 м/с.