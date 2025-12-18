Доходный дом Устинова в саратовском Петровске хотят включить в реестр ОКН

В Саратовской облдуме 18 декабря состоялось заседание градозащитного совета. На нем обсудили судьбу доходного дома генерал-майора Михаила Устинова, расположенного в Петровске на ул. Фридриха Энгельса, 102.

Градозащитный совет обсудил вопрос включения здания в реестр объектов культурного наследия. По мнению председателя совета Владимира Лешукова, объект представляет значительную архитектурную ценность, сочетая в себе элементы эклектики, модерна и конструктивизма. Он подчеркнул, что здание отражает архитектурную историю начала 20 века.

Господин Лешуков указал на то, что многие оригинальные детали доходного дома, включая лестницы, лепнину и вентиляционную решетку, сохранены. Он напомнил, что в начале прошлого века в здании располагались жилые помещения, торговые точки и кинотеатры.

Вопрос о признании доходного дома памятником архитектуры ранее уже рассматривался. Владимир Лешуков считает целесообразным повторно обсудить этот вопрос с учетом исторической значимости здания, заявив: «Доходный дом был, пожалуй, самым ярким объектом, построенным в Петровске в начале 20 века».

Нина Шевченко