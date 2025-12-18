В Дагестане заложат 1,3 тысячи гектаров новых виноградников за 1,4 млрд рублей

До 2026 года в Дагестане реализуют четыре инвестпроекта по закладке виноградников на площади более 1,3 тыс. га. Объем вложенных средств превышает 1,4 млрд руб. с созданием более 200 постоянных рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что в регионе уже заложено более 525 га виноградников с капельным орошением.

В ведомстве отметили, что в 2025 году в республике было собрано более 302 тыс. т винограда. По площади виноградников и сбору урожая Дагестан уступает лишь Краснодарскому краю. Из общей площади виноградных насаждений в Российской Федерации —105 тыс. га, более четверти — 26% или 27,6 тыс. га, приходится на республику.

Наталья Белоштейн