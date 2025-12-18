Петербуржцы готовы потратить на Новый год в среднем 30 тысяч рублей

Работающие жители Петербурга планируют в среднем потратить на новогодние праздники около 30 252 рублей. Об этом говорится в исследовании специалистов Авито Рекламы и Авито Работы, которые опросили более 10 тыс. человек от 18 лет.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Большинство (70%) намерены выделить основную часть бюджета на подарки близким, а 51% — на праздничный стол и угощения.

Почти половина горожан (48%) формируют накопления на праздники регулярно в течение года. Однако 44% респондентов будут покрывать расходы за счет текущих доходов, не имея специальных сбережений.

О росте новогодних трат в этом году сообщили 64% опрошенных. Основным источником информации о скидках и выгодных предложениях для петербуржцев стала реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (43%). Телевизионная реклама занимает второе место по популярности (35%).

Андрей Маркелов