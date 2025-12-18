В Энгельсском районе приступили к третьему этапу переселения из аварийного жилья

Глава Энгельсского района Максим Леонов подвел итоги работы администрации во втором полугодии. Основными приоритетами он назвал инфраструктуру, дорожный ремонт и благоустройство.

На ремонт дорог в 2025 году было направлено около 670 млн руб. из бюджетов федерального, регионального и муниципального уровней. За эти средства отремонтировано 26 км дорог.

В сфере ЖКХ район завершил второй этап программы расселения аварийного жилья, улучшив условия для 1,5 тыс. человек. При поддержке губернатора Романа Бусаргина начат третий этап, первые новоселы получат ключи до конца этого года.

Также господин Леонов сообщил об увеличении до 96% доли льготных маршрутов общественного транспорта и о новых ограничениях для средств индивидуальной мобильности в парковых зонах. Знаки будут установлены весной.

Нина Шевченко