«Молот» неудачно начал домашнюю серию игр

В первом матче заключительной домашней серии 2025 года пермский «Молот» проиграл ХК «Югра». Уже в первом периоде хозяева площадки пропустили три безответных гола. Во втором периоде гости довели свое преимущество до четырех шайб. Новобранец «Молота», Даниил Тесанов, проводивший первый матч за пермскую команду сумел забить два гола.

За три минуты до конца игры, стремясь спасти матч, «молотобойцы» заменили вратаря на шестого полевого игрока, но сибиряки установили окончательный итог встречи 2:5.

Следующий поединок на своем льду подопечные Альберта Мальгина проведут в эту субботу.