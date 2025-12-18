Петербург вошел в тройку лидеров научно-технологического развития РФ

По итогам 2024 года Петербург вновь занял место в тройке лидеров национального рейтинга научно-технологического развития, разделив вторую позицию с Татарстаном, сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Рейтинг, который возглавила Москва, был обнародован на заседании правительственной комиссии под председательством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

«Прочные позиции в первой тройке подтверждают своевременность взятого нами курса на развитие научно-технологического потенциала Северной столицы», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник добавил, что в рамках одного из десяти стратегических приоритетов города — «Наука и новые технологии» — продолжается системная работа по поддержке ученых, привлечению инвестиций в наукоемкий бизнес и созданию среды для инноваций.

Андрей Маркелов