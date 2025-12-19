Дайджест событий
Неделя модных новостей
В обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: красивые запуски, новогодние программы, интересные коллаборации и открытия.
Приятный вечер от Le Journal Intime
Le Journal Intime показали новогоднюю капсулу Bonne Soiree. Ее основой стали топы и боди из эластичного трикотажа с золотистым люрексом, а каждая модель носит имя легендарного театра, кабаре или ресторана: Paradis, Pale-Royal, Folie Bergere. Коллекция продумывалась для разных сценариев праздника: от камерного ужина до торжественного мероприятия или клубной ночи. Также предполагается, что изделия органично впишутся и в базовый гардероб.
«Мальтийский сокол» — под парусами Jumeirah
Компания Jumeirah объявила о партнерстве с The Maltese Falcon в рамках коллекции Jumeirah Priv&eeacute; Experience. The Maltese Falcon станет вторым объектом в портфеле Jumeirah Priv&eeacute; наряду с судном Jumeirah Thanda Island. 88-метровая яхта The Maltese Falcon считается одной из лучших в мире: с момента выхода с верфи в 2006 году она получила более 18 наград в том числе за дизайн и инженерные решения; например, система DynaRig включает три вращающиеся автономные карбоновые мачты, способные развернуть 2400 кв. м парусов всего за шесть минут. Яхта рассчитана на размещение до 12 гостей и включает полноразмерный мастер-сьют, приватную VIP-палубу на флайбридже с прямым выходом на террасу и четыре двухместные каюты с собственными ванными комнатами. В первое плавание под брендом Jumeirah Priv&eeacute; The Maltese Falcon отправится в декабре 2025 года из Антигуа и будет выполнять сезонные рейсы между Средиземным и Карибским морями.
Горнолыжный сезон Librederm
Российская компания Librederm приняла участие в «Открытии горнолыжного сезона России» на Эльбрусе. В рамках мероприятия бренд представил новинку — стик Bronzeada Sport SPF 50+, который не только защищает спортсменов и любителей активного отдыха от ультрафиолетового излучения, но и увлажняет и питает кожу.
Елочные игрушки из шоколада в Buono
Панорамный ресторан Buono на 29-м этаже высотки Radisson Collection Hotel, Moscow открывает праздничную витрину: тут появятся сладкие елочные игрушки ручной работы из бельгийского шоколада: лошадки, шары, шишки, а также фирменный десерт панеттоне от бренд-шефа Джузеппе Дави.
Фото: Buono
Праздники в «Банях Малевича»
С 15 декабря банный комплекс «Бани Малевича» на Рублево-Успенском шоссе запускает новогоднюю программу: появятся новые парения с пихтой, индивидуальные ритуалы со специальными мандариновыми шайбами и тонизирующими контрастами, обновляется меню ресторана. За визуальное оформление комплекса отвечают гигантские красные бусы и золотые гирлянды, которые украсили центральную часть фасада банного комплекса.
Подарки в Ma And Mi и Tekstura
В декабре в студиях Ma And Mi и Tekstura действует большая новогодняя благотворительная акция с участием девяти фондов. Можно будет выбрать одну из выполненных художницей оригинальных открыток и исполнить желание подопечных - кто-то мечтает о новой игрушке, кому-то важен курс реабилитации, а кто-то нуждается в психологической помощи.