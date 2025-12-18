Рыбинский авиадвигатель ПД-8 прошел испытания на обрыв лопатки вентилятора

Созданный рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» двигатель ПД-8 успешно прошел испытания на обрыв лопатки вентилятора. Об этом сообщили в «Ростехе».

Испытания провели на открытом стенде в Рыбинске. Для этого в одну из лопаток вентилятора поместили пиротехнический заряд, который был подорван после прогрева двигателя и вывода его на взлетный режим. Лопатка вентилятора разрушилась, но ее элементы не пробили корпус двигателя.

«Испытания на обрыв лопатки в очередной раз продемонстрировали безопасную работу ПД-8 в критической ситуации. Подтверждено удержание фрагментов лопатки — это один из основных пунктов сертификационного базиса»,— прокомментировал заместитель генерального конструктора по испытаниям «ОДК-Сатурн» Алексей Веретенников.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что двигатели ПД-8 наработали свыше 4 тыс. часов в ходе испытаний. В дополнение к стендовым испытаниям моторы установлены на двух «Суперджетах», а также проходят испытания в ЛИИ им. М.М. Громова на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Успешное прохождение всех испытаний позволит получить сертификат типа и приступить к серийному производству ПД-8.

Двигатели ПД-8 разработаны рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200. Работы по проекту начались в 2019 году, испытания — в марте 2025 года. При создании мотора были использованы передовые российские технологии и материалы.

Алла Чижова