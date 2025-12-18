Конькобежный стадион в Сортавале реконструируют за 115 млн рублей

В городе Сортавала (Республика Карелия) планируют реконструировать здание конькобежного стадиона на улице Антикайнена. Работы предполагается начать в 2027 году, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория конькобежного стадиона в Сортавале (Республика Карелия).

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Территория конькобежного стадиона в Сортавале (Республика Карелия).

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Чиновник отметил, что демонтировать объект не намерены, однако стадион полностью изменит свой облик и превратится в современное комфортное пространство. Инвестиции в проект реконструкции составят 115 млн рублей, уточнил господин Крупин.

В настоящий момент на конькобежном стадионе в Сортавале уже смонтировали новую систему освещения. На следующий год запланирована замена асфальтового покрытия и установка ограждение.

Андрей Цедрик