Конькобежный стадион в Сортавале реконструируют за 115 млн рублей

В городе Сортавала (Республика Карелия) планируют реконструировать здание конькобежного стадиона на улице Антикайнена. Работы предполагается начать в 2027 году, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Чиновник отметил, что демонтировать объект не намерены, однако стадион полностью изменит свой облик и превратится в современное комфортное пространство. Инвестиции в проект реконструкции составят 115 млн рублей, уточнил господин Крупин.

В настоящий момент на конькобежном стадионе в Сортавале уже смонтировали новую систему освещения. На следующий год запланирована замена асфальтового покрытия и установка ограждение.

Андрей Цедрик

