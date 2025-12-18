С убытком через край

Арбитражный суд Удмуртской Республики начал рассмотрение спора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с его бывшим контрагентом — ООО «ППК „Реал“» (Ижевск). Ранее суд частично удовлетворил иск кредитора Арсения Грищенко и взыскал с АСВ 63,3 млн руб. в пользу Экопромбанка. Было установлено, что «Реал» предоставлял АСВ юридические услуги, которые оплачивались гораздо выше рыночной стоимости. При этом за деньги банка обслуживались нужды АСВ, а не самой кредитной организации. По мнению экспертов, шансы на удовлетворение требований АСВ к бывшим партнерам минимальны.



С исковым заявлением к ижевскому ООО «Промышленно-производственный концерн „Реал“» госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратилась в конце сентября. Согласно материалам дела, АСВ намерено взыскать с компании 63,3 млн руб. убытков. В связи с необходимостью сторонам представить дополнительные документы, суд отложил судебное разбирательство на 20 января 2026 года. В определении сказано, что представитель ответчика не признал требования истца. Позиции сторон в карточке дела подробно не раскрыты. В качестве третьего лица по делу Арбитражный суд Удмуртской Республики привлек Экопромбанк.

Напомним, 18 августа 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия. Причиной этого послужили высокорисковые банковские операции, которые не принесли ожидаемого дохода. Кредитное учреждение было признано банкротом, функции конкурсного управляющего исполняет АСВ. Бывший бенефициар Экопромбанка Петр Кондрашев в России объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве и фальсификации доказательств.

ООО «ППК „Реал“» оказывало АСВ юридические услуги в рамках банкротства Экопромбанка. Летом 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал незаконными действия АСВ в части размера их оплаты. Арсений Грищенко и ряд других кредиторов Экопромбанка настаивали, что стоимость услуг, оказанных в 2014–2020 годах, была сильно завышена. В итоге должник платил подрядчику за счет средств из конкурсной массы, что фактически повлекло ущерб кредиторам. Всего ижевская компания получила за них 117,92 млн руб., однако требование истца было скорректировано до 142,4 млн руб. Господин Грищенко указывал также, что само ООО аффилировано с бывшим представителем конкурсного управляющего Экопромбанка Василием Столбовым. В частности, в 2013 году господин Столбов работал директором ижевского ООО «Эксперт», а его совладельцем был один из учредителей «Реала» Евгений Горбунов.

Представители ППК «Реал» и АСВ требования истца тогда не признали. По их мнению, все расходы, которые понес должник, были экономически обоснованы. Кроме того, сметы расходов банка были согласованы с кредиторами, а Василий Столбов действовал в рамках своих полномочий. Также они указывали на пропуск трехлетнего срока давности. В результате назначенной судебной экспертизы было установлено, что реальная стоимость услуг удмуртских юристов не превышала 30,27 млн руб. При этом на оплату труда сотрудников для выполнения договора фирма потратила чуть больше 26 млн руб. Также экспертиза определила, что фактически в судах «Реал» представлял интересы Агентства, а не банка, от которого получал деньги.

В итоге суд счел, что действия бывшего представителя конкурсного управляющего в части выплаты компании вознаграждения были незаконными. Однако иск Арсения Грищенко был удовлетворен лишь частично — суд взыскал с АСВ 63,3 млн руб., выплаченные ППК «Реал» за 2018–2020 годы. Позже госкорпорация пыталась оспорить это решение в апелляционной и кассационной инстанциях, но безуспешно.

По данным «Ъ-Прикамье», не соглашаясь с иском, «Реал» якобы настаивает, что оказал Агентству услуги в обозначенном договорами объеме. При этом претензий у АСВ к контрагенту не было. Причинно-следственной связи между действиями ответчика и наступлением убытков нет. Более того, в ходе спора по заявлению Арсения Грищенко Агентство и «Реал» занимали одинаковую позицию, что заключение договоров было законно и обоснованно.

Отметим, что несколько лет назад АСВ пыталось взыскать с ППК «Реал» денежные средства в рамках похожего спора. «Реал» по договору с Агентством оказывал юридические услуги при банкротстве омского «Мираф-Банка». В итоге суд решил, что стоимость услуг была завышена, после чего Агентство вернуло в конкурсную массу кредитной организации свыше 42,7 млн руб. Часть этой суммы Агентство позже решило взыскать с удмуртской компании. Отказывая в иске, суд указал, что убытки «Мираф-Банку» были нанесены действиями АСВ. При этом действующее законодательство не предусматривает конструкции, что лицо, виновное в причинении убытков, в последующем могло бы получить компенсацию от третьего лица.

Управляющий партнер экспертной компании «АльфаПро» Антон Солощенко обратил внимание на вынесенное ранее судебное решение, где указано, что договор с ООО «ППК „Реал“» прошел все этапы отборов аккредитованных при АСВ специализированных организаций. Кроме этого, компания выполнила все согласованные работы, а управляющий их принял. Так, общегражданские договорные обязательства являются исполненными сторонами, а «значит, пересмотру не подлежат, тем более по цене». По мнению юриста, в данном случае для взыскания убытков АСВ необходимо доказать всю совокупность их состава.

Партнер адвокатского бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры» Денис Быканов отмечает, что важным аспектом в подобных спорах является вопрос рыночной стоимости оказанных услуг. По его словам, юридические фирмы работают с задачами разной сложности, кроме того цена серьезно отличается в зависимости от сегмента рынка, разнятся и стандарты оказания правовой помощи. «Исход спора зависит от того как строилось взаимодействие юристов и АСВ. Если бы истец имел статус обычной коммерческой организации, то шансы на взыскание с юристов в таком деле были бы невелики. Вместе с тем, участие в данном споре Агентства может многое изменить», — говорит адвокат.

Анастасия Леонтьева