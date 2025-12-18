Два человека пострадали при пожаре в Ставропольском крае
В селе Гофицком на ул. Гражданской произошел пожар в жилом доме, хозяева оказались в огненной ловушке — два человека отравились продуктами горения и были госпитализированы. Об этом в мессенджере МАХ сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Возгорание на площади 50 кв.м ликвидировали семь пожарных и две единицы техники.
По данным ведомства, причиной возгорания мог стать умышленный поджог. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проверку проводит дознаватель МЧС.