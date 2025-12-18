Пациентов с подозрением на инфаркт начали выписывать из Александровской больницы

Из нового корпуса Александровской больницы, где располагается высокотехнологичный Региональный сосудистый центр (РСЦ), начали выписывать пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает «Фонтанка». Корпус перепрофилируют для приема больных с пневмониями и подозрениями на них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Открытый три года назад центр, признанный одним из лучших в России, построен по принципу трансформера: в обычное время он работает для кардио- и нейропациентов, а во время эпидемий может быть быстро переоборудован под инфекционный госпиталь.

Главный врач больницы Юрий Линец на внутренней конференции объявил врачам, что запись пациентов с пневмониями начнется с 25 декабря. В комитете по здравоохранению в свою очередь пояснили, что не будут принимать в новый корпус заболевших ОРВИ и гриппом, так как эпидемические пороги не превышены.

Андрей Маркелов