Уфимца, готовившего диверсию по заданию украинской разведки, осудили на 22 года

Верховный суд Башкирии вынес приговор 31-летнему уфимцу, признанному виновным в обучения диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК РФ), покушении на совершение диверсии (ч.1 ст. 30 - п. «а» ч.2 ст. 281 УК РФ), незаконном хранении взрывчатки (ч.4 ст. 222.1) и хранении наркотиков (ч.2 ст. 228 УК РФ).

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии, в конце 2023 года подсудимый по заданию неустановленного сотрудника Главного управления разведки министерства обороны Украины разведывал территорию вблизи железнодорожного моста в Уфе и хранил компоненты взрывного устройства, полученные из тайников. Он получил инструкции по изготовлению взрывного устройства и планировал взорвать железнодорожные пути.

В ходе обыска в квартире подсудимого также были обнаружены наркотики.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а затем — в колонии особого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере свыше 700 тыс. руб.

Олег Вахитов